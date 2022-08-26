Серпень, 26 в 18:17

Російські військові завезли до тимчасово окупованого міста Мелітополь (Запорізька область) мобільні хімічні лабораторії – на випадок виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС.

Про це поінформував в ефірі одного з телеканалів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, йдеться про десять хімічних лабораторій, які окупанти розмістили на території одного з медичних закладів міста.

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Федоров уточнив, що у випадку аварії на ЗАЕС рашисти з їх допомогою рятуватимуться від радіаційної небезпеки.

– Якщо щось станеться, радіаційні викиди на Запорізькій АЕС, щоб врятувати своїх офіцерів, генералів. А про цивільне населення вони, звичайно, не думають. Тому ці лабораторії для захисту своїх людей, які сьогодні на території тимчасово окупованого міста, – зазначив Федоров.

Він також розповів, що вчора через обстріли окупантів були знеструмлені не лише місто Енергодар та розташована поруч із ним Запорізька АЕС, а й Мелітополь, який опинився на межі гуманітарної катастрофи: зникли електроенергія, водопостачання та зв’язок. Причина – пошкодження лінії електропередач.

– Вчора за три години наші енергетики змогли дивом полагодити електроенергію в Мелітополі. Такого може більше не статися, – заявив Федоров.

Він прогнозує, що через таку ситуацію незабаром може розпочатися нова хвиля евакуації людей з Мелітополя на неокуповані території України. Тим більше, що попереду опалювальний сезон, який на захоплених РФ територіях Запорізької області навряд розпочнеться.

На повідомлення Федорова відреагували в компанії Енергоатом. Там наголосили, що завезення хімічних лабораторій свідчить про підготовку окупантами чергових провокацій на Запорізькій АЕС.

– За допомогою цих лабораторій росіяни планують рятувати своїх офіцерів та генералів у разі радіаційних викидів на ЗАЕС. Це чергове підтвердження готовності РФ вчинити акт ядерного тероризму, спровокувавши на захопленій Запорізькій АЕС аварію з викидом радіації, – наголосили в компанії.

Енергоатом вчергове закликав світову спільноту, ООН та Міжнародне агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) якнайшвидше допомогти демілітаризувати атомну станцію та повернути її під контроль України.

Напередодні через обстріли російських військ Запорізька АЕС уперше в історії повністю відключилася від енергомережі України. Станом на вечір 25 серпня всі шість енергоблоків станції залишалися відключеними, але з’єднання із енергосистемою України відновили.

26 серпня один із зупинених вчора енергоблоків АЕС вдалося під’єднати до енергомережі.

Джерело: Іван Федоров, Енергоатом