На ЗАЭС к сети подключили второй энергоблок
Фото: УНИАН
На Запорожской атомной электростанции к сети подключили второй энергоблок. В настоящее время идет набор мощности.
Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.
Энергоблок подключили к сети в 21:15. Замечания по работе оборудования и систем безопасности отсутствуют.
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Напомним, сегодня в 14:04 к сети подключили первый из остановленных вчера энергоблоков.
В Энергоатоме отмечают, что Запорожская АЭС, несмотря на многочисленные провокации оккупантов, продолжает работать в энергосистеме Украины и обеспечивать потребности страны в электроэнергии.
Ранее президент предприятия НАЭК Энергоатом Петр Котин заявил, что РФ разработала детальный план отключения Запорожской АЭС от сети Украины.