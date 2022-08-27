Август, 26 в 23:05

На Запорожской атомной электростанции к сети подключили второй энергоблок. В настоящее время идет набор мощности.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

Энергоблок подключили к сети в 21:15. Замечания по работе оборудования и систем безопасности отсутствуют.

Сейчас смотрят

Напомним, сегодня в 14:04 к сети подключили первый из остановленных вчера энергоблоков.

В Энергоатоме отмечают, что Запорожская АЭС, несмотря на многочисленные провокации оккупантов, продолжает работать в энергосистеме Украины и обеспечивать потребности страны в электроэнергии.

Ранее президент предприятия НАЭК Энергоатом Петр Котин заявил, что РФ разработала детальный план отключения Запорожской АЭС от сети Украины.