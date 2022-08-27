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Факти / Україна

На ЗАЕС до мережі під’єднали другий енергоблок

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ЗАЕС
Фото: УНІАН

На Запорізькій атомні електростанції до мережі під’єднали другий енергоблок. Наразі йде набір потужності.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

Енергоблок підʼєднали до мережі о 21:15. Зауваження до роботи обладнання і систем безпеки відсутні.

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Нагадаємо, сьогодні о 14:04 до мережі під’єднали перший із зупинених вчора енергоблоків.

В Енергоатомі наголошують, що Запорізька АЕС попри численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби країни в електроенергії.

Раніше президент підприємства НАЕК Енергоатом Петро Котін заявив, що Росія розробила детальний план відключення Запорізької АЕС від енергомережі України.

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