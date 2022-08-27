На ЗАЕС до мережі під’єднали другий енергоблок
Фото: УНІАН
На Запорізькій атомні електростанції до мережі під’єднали другий енергоблок. Наразі йде набір потужності.
Про це повідомила пресслужба Енергоатому.
Енергоблок підʼєднали до мережі о 21:15. Зауваження до роботи обладнання і систем безпеки відсутні.
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Нагадаємо, сьогодні о 14:04 до мережі під’єднали перший із зупинених вчора енергоблоків.
В Енергоатомі наголошують, що Запорізька АЕС попри численні провокації окупантів, продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечувати потреби країни в електроенергії.
Раніше президент підприємства НАЕК Енергоатом Петро Котін заявив, що Росія розробила детальний план відключення Запорізької АЕС від енергомережі України.