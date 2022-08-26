Оккупанты утром нанесли удар по химтехникуму в Славянске
Утром 26 августа российские войска в который раз обстреляли Славянск Донецкой области. Разрушен местный химтехникум.
Об этом сообщает глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.
– В Славянске снова недоброе утро. Обстрелы города продолжаются. Сегодня “прилетело” в химтехникум. К счастью, обошлось без жертв, – уточнил он последствия обстрелов.
Лях обратился к жителям города с просьбой эвакуироваться именно сейчас, не дожидаясь, когда разрушенным окажется именно ваш дом.
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Фото: Вадим Лях