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Факты / Украина

Оккупанты утром нанесли удар по химтехникуму в Славянске

Валентина Летяк, редактор ленты
Обстріл Слов'янська

Утром 26 августа российские войска в который раз обстреляли Славянск Донецкой области. Разрушен местный химтехникум.

Об этом сообщает глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

– В Славянске снова недоброе утро. Обстрелы города продолжаются. Сегодня “прилетело” в химтехникум. К счастью, обошлось без жертв, – уточнил он последствия обстрелов.

Лях обратился к жителям города с просьбой эвакуироваться именно сейчас, не дожидаясь, когда разрушенным окажется именно ваш дом.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Вадим Лях

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