Окупанти вранці завдали удару по хімтехнікуму у Слов’янську
Вранці 26 серпня російські війська вкотре обстріляли Слов’янськ Донецької області. Руйнувань зазнав місцевий хімтехнікум.
Про це повідомляє голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.
– У Слов’янську знову недобрий ранок. Обстріли міста тривають. Сьогодні “прилетіло” до хімтехнікуму. На щастя, обійшлося без жертв, – уточнив він наслідки обстрілів.
Лях звернувся до мешканців міста з проханням евакуюватися саме зараз, не чекаючи, коли зруйнованим виявиться саме ваш будинок.
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Фото: Вадим Лях