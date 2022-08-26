Серпень, 26 в 9:26

Вранці 26 серпня російські війська вкотре обстріляли Слов’янськ Донецької області. Руйнувань зазнав місцевий хімтехнікум.

Про це повідомляє голова Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

– У Слов’янську знову недобрий ранок. Обстріли міста тривають. Сьогодні “прилетіло” до хімтехнікуму. На щастя, обійшлося без жертв, – уточнив він наслідки обстрілів.

Лях звернувся до мешканців міста з проханням евакуюватися саме зараз, не чекаючи, коли зруйнованим виявиться саме ваш будинок.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Вадим Лях