Под Мелитополем взорвали очередной склад оккупантов — мер
На территории Новобогдановской общины в Мелитополе прозвучали взрывы на складах оккупационных сил Российской Федерации.
Об этом пишет проукраинский Telegram-канал Риа-Мелитополь. Взрывы также подтвердил мер города Иван Федоров.
— Под Мелитополем взрывы — вечер опять не спокойный. Жители Мелитопольского района сообщают о трех сильных взрывах. Громче всего было в районе сел Терпенье и Мирного, — пишет издание.
Иван Федоров, в свою очередь, написал про взрывы на складах в Новобогдановской ОТО Мелитопольского района и добавил, что жители общины могут наблюдать задымление.
— Мелитопольцы говорят о том, что они каждый вечер желают друг другу “не спокойной ночи”, чтобы приблизить час освобождения Мелитополя от “асвабадителей”, — добавляет издание.
На данный момент нет подтвержденной информации по взрывам в указанном регионе.
Напомним, ночью 25 августа под Мелитополем силы сопротивления взорвали штаб, где оккупанты готовились к псевдореферендуму.
Источники: Риа-Мелитополь, Иван Федоров