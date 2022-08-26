Август, 26 в 20:23

На территории Новобогдановской общины в Мелитополе прозвучали взрывы на складах оккупационных сил Российской Федерации.

Об этом пишет проукраинский Telegram-канал Риа-Мелитополь. Взрывы также подтвердил мер города Иван Федоров.

— Под Мелитополем взрывы — вечер опять не спокойный. Жители Мелитопольского района сообщают о трех сильных взрывах. Громче всего было в районе сел Терпенье и Мирного, — пишет издание.

Иван Федоров, в свою очередь, написал про взрывы на складах в Новобогдановской ОТО Мелитопольского района и добавил, что жители общины могут наблюдать задымление.

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— Мелитопольцы говорят о том, что они каждый вечер желают друг другу “не спокойной ночи”, чтобы приблизить час освобождения Мелитополя от “асвабадителей”, — добавляет издание.

На данный момент нет подтвержденной информации по взрывам в указанном регионе.

Напомним, ночью 25 августа под Мелитополем силы сопротивления взорвали штаб, где оккупанты готовились к псевдореферендуму.

Источники: Риа-Мелитополь, Иван Федоров