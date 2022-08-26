Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Під Мелітополем підірвали черговий склад окупантів – мер

Ілля Нежигай, редактор стрічки
вибух
Фото: Depositphotos

На території Новобогданівської громади у Мелітополі пролунали вибухи на складах окупаційних сил Російської Федерації.

Про це пише проукраїнський Telegram-канал Ріа-Мелітополь. Вибухи також підтвердив мер міста Іван Федоров.

– Під Мелітополем вибухи – вечір знову не спокійний. Мешканці Мелітопольського району повідомляють про три сильні вибухи. Найгучніше було в районі сіл Терпіння та Мирного, – пише видання.

Іван Федоров, своєю чергою, написав про вибухи на складах у Новобогданівській ОТГ Мелітопольського району та додав, що мешканці громади можуть спостерігати задимлення.

Зараз дивляться

– Мелітопольці говорять про те, що вони щовечора бажають один одному “не спокійної ночі”, щоб наблизити час звільнення Мелітополя від “асвабадітєлєй”, – додає видання.

На цей час немає підтвердженої інформації щодо вибухів у вказаному регіоні.

Нагадаємо, вночі 25 серпня під Мелітополем сили спротиву підірвали штаб, де окупанти готувалися до псевдореферендуму.

Джерела: Риа-Мелитополь, Іван Федоров

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка