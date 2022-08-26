Серпень, 26 в 20:23

На території Новобогданівської громади у Мелітополі пролунали вибухи на складах окупаційних сил Російської Федерації.

Про це пише проукраїнський Telegram-канал Ріа-Мелітополь. Вибухи також підтвердив мер міста Іван Федоров.

– Під Мелітополем вибухи – вечір знову не спокійний. Мешканці Мелітопольського району повідомляють про три сильні вибухи. Найгучніше було в районі сіл Терпіння та Мирного, – пише видання.

Іван Федоров, своєю чергою, написав про вибухи на складах у Новобогданівській ОТГ Мелітопольського району та додав, що мешканці громади можуть спостерігати задимлення.

Зараз дивляться

– Мелітопольці говорять про те, що вони щовечора бажають один одному “не спокійної ночі”, щоб наблизити час звільнення Мелітополя від “асвабадітєлєй”, – додає видання.

На цей час немає підтвердженої інформації щодо вибухів у вказаному регіоні.

Нагадаємо, вночі 25 серпня під Мелітополем сили спротиву підірвали штаб, де окупанти готувалися до псевдореферендуму.

Джерела: Риа-Мелитополь, Іван Федоров