Серпень, 26 в 13:42

Президент Росії Володимир Путін не розглядає питання припинення війни проти України. Про це свідчить підписання ним указу про залучення до армії РФ близько 130 тис. осіб.

Про це заявив військовий аналітик Сергій Грабський ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

– Це означає, що путінський режим не розглядає питання припинення будь-яких агресивних дій проти України. Якщо ми уважно подивимося, то в середньому ця кількість людей, на яку збільшується російська армія – це і є той контингент, який воює на території України, – зазначив він.

За його словами, рішення збільшити армію пов’язане з тим, що противник хоче контролювати й інші напрямки для того, щоб забезпечувати існування самої держави.

Зараз дивляться

– Щоб залатати діри, вони змушені йти на такі непопулярні кроки як збільшення армії. Також йдеться про відновлення позицій Росії або намагання це зробити й у Центральній Азії, на Закавказзі, наприклад, на Далекому Сході, – додав експерт.

Грабський каже, що також розширюється можливість долучення нових призовників, які можуть підписати контракт і таким чином збільшити кількість гарматного м’яса.

Він стверджує, що РФ готується продовжувати війну роками. Йдеться про щонайменше рік, а може навіть і два, якщо готовити про темпи, якими збільшується російська армія.

Також Грабський наголосив, що перелам у війні стався у березні, коли РФ не змогла виконати свої стратегічні завдання і прирекла себе на поразку.

Водночас щодо оперативної операції, то противник практично використав свої наступальні можливості. Так, вони продовжують намагатися наступати на Донецькому напрямку, але на інших – вони не спроможні вести широкомасштабні наступальні дії.

Нагадаємо, що Путін підписав 25 серпня указ про збільшення чисельності збройних сил від 1,9 до 2 млн 39 тис. осіб. Документ набуде чинності від 1 січня 2023 року.