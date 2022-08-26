Август, 26 в 16:31

Проведение так называемых референдумов на оккупированных территориях почти завершено и будет зависеть от ситуации на фронте и сможет ли враг сломить сопротивление украинцев.

Об этом в интервью заявил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, “референдумы” оккупанты могут провести на разных территориях.

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– Во-первых, это так называемые ЛНР и ДНР. Там Россия уже определила их статус, признав эти незаконные образования. Сейчас речь, прежде всего, о временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, – отметил Вадим Скибицкий.

Он отметил, что даты проведения псевдореферендумов могут быть разными.

– Например, 11 сентября, когда у них единственный день голосования в Российской Федерации. Военная разведка Украины сейчас четко отслеживает все происходящие процессы. На сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать, что созданы соответствующие избирательные штабы, оперативные штабы, составлены списки избирателей, созданы избирательные комиссии. То есть все процессы, касающиеся подготовки к “референдуму”, почти завершены, – рассказал представитель ГУР Минобороны.