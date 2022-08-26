Серпень, 26 в 16:31

Проведення так званих референдумів на окупованих територіях майже завершено та буде залежати від ситуації на фронті та того, чи зможе ворог зламати спротив українців.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, “референдуми” окупанти можуть провести на різних територіях.

Зараз дивляться

– По-перше, це так звані ЛНР та ДНР. Там Росія вже дещо визначила їхній статус, визнавши ці незаконні утворення. Зараз мова насамперед про тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей, – зазначив Вадим Скібіцький.

Він зауважив, що дати проведення псевдореферендумів можуть бути різними.

– Наприклад, 11 вересня, коли в них єдиний день голосування в Російській Федерації. Воєнна розвідка України зараз чітко відстежує всі процеси, що відбуваються. На сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що створені відповідні виборчі штаби, оперативні штаби, складені списки виборців, створені виборчі комісії. Тобто всі процеси, які стосуються підготовки до “референдуму”, майже завершені, – розповів представник ГУР Міноборони.

На тимчасово окуповані території постійно приїжджають російські політики, “волонтери”, які відповідають саме за підготовку псевдореферендумів. І для росіян бажано, що голосування пройшли в один день.

Проте, якщо говорити про Донецьку область, то загарбникам так і не вдалося її повністю захопити.

– Крім того, “референдум” буде залежати від того, наскільки їм вдасться створити картинку всенародної підтримки тощо, – наголосив представник Головного управління розвідки Міноборони.

Нагадаємо, що вночі 25 серпня під Мелітополем сили спротиву підірвали штаб, де окупанти готувалися до псевдореферендуму.

На тимчасово окупованій території Луганської області через роботу українського спротиву загарбники перенесли на невизначений термін проведення “референдуму”.