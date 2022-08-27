Смертельный приговор для Украины: Подоляк оценил возможность переговоров с Россией

Август, 26 в 22:28

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал переговоры с Россией смертным приговором для Украины.

— Президент Зеленский однозначно против (переговоров. — Ред.) , и украинское общество там непреклонно, потому что мы полностью осознаем риски, — говорит он.

Подоляк уверен, что Россия воспользуется любой паузой в боевых действиях, чтобы реанимировать свои силы и начать еще более сильное наступление.

— Они начнут закулисно манипулировать настроениями, действиями, исповедовать и углублять эту усталость от войны, — утверждает он.

Он предупредил, что Москва может также “думать о каких-то террористических атаках на инфраструктурные объекты в Европе, чтобы прийти к какой-то переговорной позиции или отстаивать свою выгоду и свои планы”.

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— Мы очень хорошо понимаем этот вариант и продолжаем обсуждать его с нашими партнерами, — подытожил Подоляк.

Источник: The Hill