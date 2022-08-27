Смертельний вирок для України: Подоляк оцінив можливість переговорів з Росією

Серпень, 26 в 22:28

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав переговори з Росією смертним вироком для України.

– Президент Зеленський однозначно проти (переговорів. – Ред.), і українське суспільство там непохитне, тому що ми повністю усвідомлюємо ризики, – каже він.

Подоляк упевнений, що Росія скористається будь-якою паузою в бойових діях, щоб реанімувати свої сили та почати ще сильніший наступ.

– Вони почнуть закулісно маніпулювати настроями, діями, сповідувати та поглиблювати цю втому від війни, – стверджує він.

Він попередив, що Москва може також “думати про якісь терористичні атаки на інфраструктурні об’єкти в Європі, щоб дійти якоїсь переговорної позиції або відстоювати свою вигоду та свої плани”.

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– Ми дуже добре розуміємо цей варіант і продовжуємо обговорювати його з нашими партнерами, – підсумував Подоляк.

Джерело: The Hill