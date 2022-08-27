Август, 26 в 21:33

Около восьми часов вечера в некоторых населенных пунктах вблизи Запорожья были слышны взрывы. Как стало известно позже – сработала ПВО.

— По предварительным данным, оккупанты совершали обстрелы из РСЗО. Два удара были нанесены со стороны Васильевского района, еще 4 удара были зафиксированы в районе населенного пункта Запорожского района, — говорится в сообщении секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

Позже глава Запорожской ОВА написал, что громкие звуки взрывов, что было слышно в областном центре – это результат работы противовоздушных сил ВСУ.

— Со стороны Васильевки враг атаковал населенные пункты вблизи Запорожья. По предварительной информации, никто не пострадал. Разрушенное отстроим, – отметил он.

Стоит отметить, что сегодня около трех часов дня жители Запорожья слышали взрывы, которые были следствием работы ПВО.

Сейчас смотрят