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Факти / Україна

У Запоріжжі лунали вибухи – працювала ППО

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Запоріжжі лунали вибухи – працювала ППО
Фото: Depositphotos

Близько восьмої години вечора у деяких населених пунктах поблизу Запоріжжя було чутно вибухи. Як стало відомо пізніше – спрацювала ППО.

 – За попередніми даними, окупанти здійснювали обстріли із РСЗВ. Два удари було нанесено зі сторони Василівського району, ще 4 удари було зафіксовано в районі населеного пункту Запорізького району, – йдеться у повідомленні секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

Пізніше голова Запорізької ОВА написав, що гучні звуки вибухів, що було чутно в обласному центрі – це результат роботи протиповітряних сил ЗСУ.

– З боку Василівки ворог атакував населені пункті поблизу Запоріжжя. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Зруйноване відбудуємо, – зазначив він.

Варто зазначити, що сьогодні близько третьої години дня мешканці Запоріжжя чули вибухи, які були наслідком роботи ППО.

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