У Запоріжжі лунали вибухи – працювала ППО
Близько восьмої години вечора у деяких населених пунктах поблизу Запоріжжя було чутно вибухи. Як стало відомо пізніше – спрацювала ППО.
– За попередніми даними, окупанти здійснювали обстріли із РСЗВ. Два удари було нанесено зі сторони Василівського району, ще 4 удари було зафіксовано в районі населеного пункту Запорізького району, – йдеться у повідомленні секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.
Пізніше голова Запорізької ОВА написав, що гучні звуки вибухів, що було чутно в обласному центрі – це результат роботи протиповітряних сил ЗСУ.
– З боку Василівки ворог атакував населені пункті поблизу Запоріжжя. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Зруйноване відбудуємо, – зазначив він.
Варто зазначити, що сьогодні близько третьої години дня мешканці Запоріжжя чули вибухи, які були наслідком роботи ППО.