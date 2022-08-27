Серпень, 26 в 21:33

Близько восьмої години вечора у деяких населених пунктах поблизу Запоріжжя було чутно вибухи. Як стало відомо пізніше – спрацювала ППО.

– За попередніми даними, окупанти здійснювали обстріли із РСЗВ. Два удари було нанесено зі сторони Василівського району, ще 4 удари було зафіксовано в районі населеного пункту Запорізького району, – йдеться у повідомленні секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

Пізніше голова Запорізької ОВА написав, що гучні звуки вибухів, що було чутно в обласному центрі – це результат роботи протиповітряних сил ЗСУ.

– З боку Василівки ворог атакував населені пункті поблизу Запоріжжя. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Зруйноване відбудуємо, – зазначив він.

Варто зазначити, що сьогодні близько третьої години дня мешканці Запоріжжя чули вибухи, які були наслідком роботи ППО.