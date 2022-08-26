Запорізька АЕС знову відключена від енергомережі України
Станом на ранок 26 серпня всі шість енергоблоків Запорізької АЕС відключені від енергомережі України, проте наразі немає зауважень до роботи обладнання та систем безпеки, запевняють у Енергоатомі.
За даними компанії, потреби станції в електроживленні на цей момент забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України.
– Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена, ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі, – кажуть українські атомники.
Напередодні, 25 серпня, вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.
Ввечері у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що на ЗАЕС відновлено з’єднання з енергосистемою України, але всі шість енергоблоків залишаються відключеними.