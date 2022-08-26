Запорізька АЕС знову відключена від енергомережі України

Серпень, 26 в 10:03

Станом на ранок 26 серпня всі шість енергоблоків Запорізької АЕС відключені від енергомережі України, проте наразі немає зауважень до роботи обладнання та систем безпеки, запевняють у Енергоатомі.

За даними компанії, потреби станції в електроживленні на цей момент забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України.

– Лінія видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України також відновлена, ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі, – кажуть українські атомники.

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Напередодні, 25 серпня, вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі.

Ввечері у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що на ЗАЕС відновлено з’єднання з енергосистемою України, але всі шість енергоблоків залишаються відключеними.