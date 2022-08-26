Август, 26 в 18:57

В пятницу, 26 августа, Вооруженные силы Украины отразили попытки наступления и штурма российских войск на нескольких направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Так, враг пытается установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, а также восстановить боеспособность своих подразделений, понесших потери в Украине.

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В течение сегодняшнего дня на Славянском направлении войска РФ пытались возобновить наступление в направлении Барвенкового. Оккупанты вели наступательный бой в направлении Карнауховки, но безуспешно, поэтому были вынуждены отступить.

На Краматорском направлении путинские солдаты открывали огонь из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Татьяновка, Ивано-Дарьевка, Звановка и Григорьевка. Враг нанес авиаудары вблизи Спирного и Северска.

На Бахмутском направлении российские войска совершали обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО, задействовали авиацию для ударов возле Яковлевки и Кодемы.

– Оккупанты пытались вести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут и Кодема, успеха не имели, — подчеркнули в Генштабе.

На Авдеевском направлении враг хотел улучшить тактическое положение в направлении Невельского, однако получил отпор украинских военных и отошел. Войска РФ нанесли авиаудары неподалеку от Первомайского, Красногоровки и Марьинки.

На Новопавловском направлении зафиксированы вражеские артиллерийские обстрелы и удары авиации оккупантов.

На Запорожском направлении захватчики нанесли авиационные удары возле Ольговского и Гуляйполя.

А на Южнобужском направлении оккупанты пытались ударами авиации разрушить важные объекты инфраструктуры в районах населенных пунктов Александровка, Лозовое и Ольгино.

–Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и наносят оккупантам потери в ближних боях, — отметили в Генштабе.

На Харьковском направлении враг продолжает боевые действия, поскольку пытается удержать занятые ранее позиции. Войска РФ осуществляли артиллерийские обстрелы, наносили авиаудары и вели воздушную разведку.

В то же время на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка значительных изменений не претерпела. Российские войска обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую и военную инфраструктуру в Сумской области.

По данным Генерального штаба, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали уже около 46 250 российских оккупантов. Только за минувшие сутки удалось уничтожить 400 захватчиков.