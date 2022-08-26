Серпень, 26 в 18:57

У п’ятницю, 26 серпня, Збройні сили України відбили спроби наступу та штурму російських військ на кількох напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Так, ворог намагається встановити повний контроль над територією Донецької області, утримати захоплені райони Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також відновити боєздатність своїх підрозділів, які зазнали втрат в Україні.

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Протягом сьогоднішнього дня на Слов’янському напрямку війська РФ пробували відновити наступ в напрямку Барвінкового. Окупанти вели наступальний бій у напрямку Карнаухівки, але безуспішно, тож мусили відступити.

На Краматорському напрямку путінські солдати відкривали вогонь із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Тетянівка, Івано-Дар’ївка, Званівка та Григорівка. Ворог завдав авіаударів поблизу Спірного та Сіверська.

На Бахмутському напрямку російські війська здійснювали обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ, задіяли авіацію для ударів біля Яковлівки та Кодеми.

– Окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, успіху не мали, – наголосили в Генштабі.

На Авдіївському напрямку ворог хотів покращити тактичне положення в напрямку населеного пункту Невельське, однак отримав відсіч українських військових та відійшов. Війська РФ завдали авіаударів неподалік Первомайського, Красногорівки та Мар’їнки.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано ворожі артилерійські обстріли та удари авіації окупантів.

На Запорізькому напрямку загарбники завдали авіаційних ударів біля Ольгівського та Гуляйполя.

А на Південнобузькому напрямку окупанти намагалися ударами авіації зруйнувати важливі об’єкти інфраструктури в районах населених пунктів Олександрівка, Лозове та Ольгине.

– Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках та завдають окупантам втрат у ближніх боях, – зазначили в Генштабі.

На Харківському напрямку ворог продовжує бойові дії, оскільки намагається утримати зайняті раніше позиції. Війська РФ здійснювали артилерійські обстріли, завдавали авіаударів та вели повітряну розвідку.

Водночас на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка значних змін не зазнала. Російські війська обстріляли зі ствольної артилерії цивільну та військову інфраструктуру в Сумській області.

За даними Генерального штабу, від початку повномасштабної війни українські військові ліквідували вже близько 46 250 російських окупантів. Лише за минулу добу вдалося знищити 400 загарбників.