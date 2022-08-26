Август, 26 в 14:42

Вооруженны силы Украины снова успешно атаковал Антоновский мост в Херсонской области.

Об этом стало известно по опубликованным видео в социальных сетях.

Позднее российские СМИ подтвердили удары по мосту на временно оккупированной территории юга Украины, при этом сообщили, что в регионе работает ПВО вооруженных сил РФ.

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Однако по видео явно видно, что удары пришлись по Антоновскому мосту.

Отметим, что официальной информации от Вооруженных сил Украины на данный момент нет.

Напомним, 25 августа в Херсонской области в районе Антоновского моста утром также прогремели взрывы.

Перед этим атака ВСУ по Антоновскому мосту была реализована 22 августа, очевидцы сообщали о 8-10 прилетах по переправе через Днепр.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 184-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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