Серпень, 26 в 14:42

Збройні сили України знову успішно атакував Антонівський міст у Херсонській області.

Про це стало відомо з опублікованих відео в соціальних мережах.

Пізніше російські ЗМІ підтвердили удари мостом на тимчасово окупованій території півдня України, при цьому повідомили, що в регіоні працює ППО збройних сил РФ.

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Однак по відео явно видно, що удари припали по Антонівському мосту.

Зазначимо, що офіційної інформації від Збройних сил України наразі немає.

Нагадаємо, 25 серпня на Херсонщині в районі Антонівського мосту вранці також пролунали вибухи.

Перед цим атака ЗСУ по Антонівському мосту була реалізована 22 серпня, очевидці повідомляли про 8-10 прильотів з переправи через Дніпро.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 184-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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