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Факты / Украина / Общество

Как мужчинам выехать за границу с 1 сентября: условия и документы

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Как мужчинам выехать за границу с 1 сентября: условия и документы
Фото: Depositphotos

С 1 сентября 2022 года украинские мужчины-предприниматели смогут выезжать за границу в краткосрочные командировки.

Воспользоваться такой услугой смогут ФЛП и юридические лица частной формы собственности.

Как мужчине выехать заграницу на 7 дней во время военного положения — читайте в материале Фактов ICTV.

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Условия выезда

Выехать смогут только те предприниматели, которые:

  • имеют среднюю заработную плата в компании не менее 20 тыс. грн;
  • подали налоговую отчетность;
  • не имеют задолженности по единому взносу на социальное страхование;
  • имеют количество застрахованных лиц за последний месяц отчетного квартала не менее 10 человек;
  • внесли гарантированный платеж в 200 тыс. грн.

Что касается гарантийного платежа (залога) — предварительно предприниматель будет вносить 200 тыс. грн на счет в Сбербанке.

Эти деньги вернутся после того, как лицо, которое было в командировке, вернется в Украину.

Если предприниматель не вернулся в Украине, 200 тыс. грн перечисляют на нужды Министерства обороны.

Кроме того, выехать за границу мужчина имеет право лишь на 7 дней.

Как мужчине выехать за границу

По информации Минцифры, для мобильности бизнеса в условиях военного положения с 1 сентября на портале Дія запускается специальная услуга єВідрядження.

19 августа 2022 года правительство приняло постановление, которое позволяет внедрить эту услугу в экспериментальном формате. Об этом сообщили в Минцифре.

Чтобы воспользоваться услугой управления мужчине нужно иметь статус ФЛП или быть юридическим лицом частной формы собственности. Это должно быть подтверждено в Дії.

Далее нужно выполнить все условия:

  • внести залог на сумму 200 тыс. грн в Ощадбанк;
  • проверить все документы-подана ли налоговая отчетность, нет ли задолженности и тому подобное.
  • если предприниматель имеет задолженность или не подал определенные отчеты — это нужно исправить;
  • на портале Дія найти услугу єВідрядження и загрузить все документы;
  • пользуясь подсказками на экране заполнить необходимые данные и непосредственно саму командировку.
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