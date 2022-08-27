На Запорожье в результате обстрелов РФ погибла женщина и двое детей

Август, 27 в 0:34

В поселке Каменка Пологовского района Запорожской области во время вражеских обстрелов погибла заведующая культурно-массовым сектором КУ Центр культуры и досуга Каменского поселкового совета и двое его детей.

Об этом сообщает Запорожский областной методический центр культуры и искусства.

Стоит отметить, что Каменка (бывшее название Бильмак) находится на временно оккупированной территории Пологовского района, который подвергается обстрелам со стороны оккупантов.

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Напомним, что около 15.00 и 20.00 вблизи Запорожья раздавались взрывы. Вскоре председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что эти звуки — это результат работы украинского ПВО.

Источник: Запорожский областной методический центр культуры и искусства

Фото: Елена Златова