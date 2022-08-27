На Запоріжжі внаслідок обстрілів РФ загинула жінка та двоє дітей

Серпень, 27 в 0:34

У селищі Кам’янка Пологівського району Запорізької області під час ворожого обстрілу загинула завідувачка культурно-масового сектору КЗ Центр культури та дозвілля Кам’янської селищної ради та двоє її дітей.

Про це повідомляє Запорізький обласний методичний центр культури та мистецтв.

Варто зазначити, що Кам’янка (колишня назва Більмак) знаходиться на тимчасово окупованій території Пологівського району, який зазнає обстрілів з боку окупантів.

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Нагадаємо, що близько 15.00 та 20.00 поблизу Запоріжжя лунали вибухи. Незабаром голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив що ці звуки – то результат роботи української ППО.

Джерело: Запорізький обласний методичний центр культури та мистецтва

Фото: Олена Златова