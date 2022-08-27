Август, 27 в 13:17

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который “наводил” ракетные удары по школам Николаева.

Также злоумышленник собирал разведданные о дислокации, перемещении и вооружении Сил обороны Украины на юге.

— Установлено, что по его “наводке” в Николаеве разрушены и повреждены несколько объектов военной инфраструктуры и нанесен сокрушительный удар по двум школам. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ в областном центре частично или полностью разрушены 3 высших учебных заведения, 2 техникума и более 10 школ, — сообщили в СБУ.

По данным киберспециалистов СБУ, задержанного завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ после начала полномасштабного вторжения.

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— Мужчина был активным участником дискуссий в многочисленных Telegram-каналах антигосударственного направления, где не скрывал своих антиукраинских взглядов и откровенно продвигал российские нарративы. В ходе обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором, — говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.