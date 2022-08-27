“Наводив” ракетні удари по школах: на Миколаївщині затримали агента РФ
Співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який “наводив” ракетні удари по школах Миколаєва.
Також зловмисник збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні.
– Встановлено, що за його “наводкою” у Миколаєві зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів військової інфраструктури та завдано нищівного удару по двох школах. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ у обласному центрі частково чи повністю зруйновано 3 вищі навчальні заклади, 2 технікуми та понад 10 шкіл, – повідомили в СБУ.
За даними кіберфахівців СБУ, затриманого завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ після початку повномасштабного вторгнення.
– Чоловік був активним учасником дискусій у численних Telegram-каналах антидержавного спрямування, де не приховував своїх антиукраїнських поглядів і відверто просував російські наративи. Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським координатором, – йдеться у повідомленні.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.