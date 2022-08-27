Серпень, 27 в 13:17

Співробітники Служби безпеки України затримали російського агента, який “наводив” ракетні удари по школах Миколаєва.

Також зловмисник збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на півдні.

– Встановлено, що за його “наводкою” у Миколаєві зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів військової інфраструктури та завдано нищівного удару по двох школах. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ у обласному центрі частково чи повністю зруйновано 3 вищі навчальні заклади, 2 технікуми та понад 10 шкіл, – повідомили в СБУ.

За даними кіберфахівців СБУ, затриманого завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ після початку повномасштабного вторгнення.

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– Чоловік був активним учасником дискусій у численних Telegram-каналах антидержавного спрямування, де не приховував своїх антиукраїнських поглядів і відверто просував російські наративи. Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським координатором, – йдеться у повідомленні.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.