В Херсоне оккупанты сменили технику с пометкой Z: что известно о ситуации в регионе

Август, 27 в 17:30

На улицах Херсона местные жители начали фиксировать российскую технику с отметкой V, в тоже время Z практически не видно.

Об этом сообщили в военно-гражданской администрации.

Также отмечается, что ночь 27 августа в Херсонской области была неспокойной. В очередной раз точные удары ВСУ попали по Антоновскому и Каховскому мостам.

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Также под контролем украинских военных Дарьевский мост, который не пригоден для использования.

– На своих пропагандистских СМИ оккупанты объявили о подготовке установления новой переправы через Антоновский мост. Бои продолжают идти в общинах, граничащих с соседними регионами, — сообщили в ОВА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 185-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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