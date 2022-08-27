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Факти / Україна

У Херсоні окупанти змінили техніку з позначкою Z: що відомо про ситуацію у регіоні

Валентина Чорна, редакторка стрічки
російські окупанти
Фото: Getty Images

На вулицях Херсона місцеві жителі почали фіксувати російську техніку із позначкою V, натомість Z практично не видно.

Про це повідомили у військово-цивільній адміністрації.

Також зазначається, що ніч 27 серпня на Херсонщині була неспокійною. Вкотре влучні удари ЗСУ потрапили по Антонівському та Каховському мостах.

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Також під контролем українських військових Дар’ївський міст, який не придатний для використання.

– На своїх пропагандистських ЗМІ окупанти оголосили про підготовку встановлення нової переправи через Антонівський міст. Бої продовжують йти у громадах, які межують із сусідніми регіонами, – повідомили в ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 185-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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