У Херсоні окупанти змінили техніку з позначкою Z: що відомо про ситуацію у регіоні

Серпень, 27 в 17:30

На вулицях Херсона місцеві жителі почали фіксувати російську техніку із позначкою V, натомість Z практично не видно.

Про це повідомили у військово-цивільній адміністрації.

Також зазначається, що ніч 27 серпня на Херсонщині була неспокійною. Вкотре влучні удари ЗСУ потрапили по Антонівському та Каховському мостах.

Зараз дивляться

Також під контролем українських військових Дар’ївський міст, який не придатний для використання.

– На своїх пропагандистських ЗМІ окупанти оголосили про підготовку встановлення нової переправи через Антонівський міст. Бої продовжують йти у громадах, які межують із сусідніми регіонами, – повідомили в ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 185-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.