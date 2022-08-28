Август, 27 в 22:59

Во временно оккупированном Севастополе слышны взрывы.

Об этом сообщают местные СМИ.

— Снова кацапы из ПВО? – пишут в соцсетях.

Официальная информация пока не поступала.

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Напомним, что на территории Крымского полуострова в Севастополе прогремели несколько мощных взрывов, сообщают местные жители. Так называемый “губернатор” Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что сбили беспилотный летательный аппарат.

21 августа в Севастополе также раздавались взрывы, как и в Бахчисарае. Кроме того, сообщалось о работе средств противовоздушной защиты в районе Евпатории, Новофедоровки, Бельбеке и Саках.