В Севастополе раздались взрывы — СМИ
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Во временно оккупированном Севастополе слышны взрывы.
Об этом сообщают местные СМИ.
— Снова кацапы из ПВО? – пишут в соцсетях.
Официальная информация пока не поступала.
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Напомним, что на территории Крымского полуострова в Севастополе прогремели несколько мощных взрывов, сообщают местные жители. Так называемый “губернатор” Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что сбили беспилотный летательный аппарат.
21 августа в Севастополе также раздавались взрывы, как и в Бахчисарае. Кроме того, сообщалось о работе средств противовоздушной защиты в районе Евпатории, Новофедоровки, Бельбеке и Саках.