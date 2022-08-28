Серпень, 27 в 22:59

У тимчасово окупованому Севастополі чутно вибухи.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

– Знову кацапи з ППО? – пишуть у соцмережах.

Офіційної інформації поки що не надходило.

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Нагадаємо, що чотири дні тому у Севастополі прогриміло декілька потужних вибухів, повідомляють місцеві жителі. Так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв стверджував, що збили безпілотний літальний апарат.

21 серпня у Севастополі також лунали вибухи, як і у Бахчисараї. Крім того, повідомлялось про роботу засобів протиповітряного захисту у районі Євпаторії, Новофедорівки, Бельбеку та Саках.