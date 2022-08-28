Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Севастополі пролунали вибухи – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Севастополі пролунали вибухи – ЗМІ
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Севастополі чутно вибухи.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

– Знову кацапи з ППО? – пишуть у соцмережах.

Офіційної інформації поки що не надходило.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що чотири дні тому у Севастополі прогриміло декілька потужних вибухів, повідомляють місцеві жителі. Так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв стверджував, що збили безпілотний літальний апарат.

21 серпня у Севастополі також лунали вибухи, як і у Бахчисараї. Крім того, повідомлялось про роботу засобів протиповітряного захисту у районі Євпаторії, Новофедорівки, Бельбеку та Саках.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка