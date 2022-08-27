Серпень, 27 в 16:39

У тимчасово окупованому селищі Мелекіне під Маріуполем загарбники облаштували табір, в якому навчають дітей стріляти, а також прищеплюють ненависть до України.

Про це повідомила Маріупольська міська рада, опублікувавши відповідні фотографії.

На світлинах можна побачити, як діти у червоних футболках вчаться володіти зброєю та металошукачем.

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– Окупанти продовжують втілювати в життя методички нацистів. Колаборанти намагаються перетворювати маріупольських дітей на гітлер’югенд. У селі Мелекіне вони облаштували справжній табір, де “промивають мізки”, вчать стріляти та ненавидіти Україну, – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що окупанти змушують батьків у Маріуполі віддавати дітей до своїх шкіл, погрожуючи штрафами та позбавленням батьківських прав.

Зважаючи на таку ситуацію, радник мера Маріуполя вкотре закликав жителів евакуюватися, поки є час та можливість.

Фото: Маріупольська міська рада