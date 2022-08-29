Энергодар обстрелян: горят припаркованные авто и здания
В Энергодаре третий и пятый микрорайоны оказались под обстрелами российских военных.
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по улице Воинов-Интернационалистов. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
В соседних домах местами выбило стекла. Есть возгорание припаркованных во дворе авто.
– Они провоцируют и пытаются шантажировать мир. Обстреливают Никополь, Марганец и имитируют “ответ” по Энергодару, хотя ведут огонь самостоятельно. Россия – государство-спонсор терроризма. Ядерный шантаж не должен оставаться без ответа, – написал в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Напомним, что 25 августа Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы — в результате вражеских обстрелов город был полностью без света и воды.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 186-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Источник: Дмитрий Орлов
Фото: Дмитрий Орлов