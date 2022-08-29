Серпень, 28 в 22:51

В Енергодарі третій і п’ятий мікрорайони опинились під обстрілами російських військових.

Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

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В сусідніх будинках місцями вибило шибки. Є займання припаркованих у подвір’ї авто.

– Вони провокують та намагаються шантажувати світ. Обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують “відповідь” по Енергодару, хоча ведуть вогонь самостійно. Росія – держава-спонсор тероризму. Ядерний шантаж не має залишатися без відповіді, – написав у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що 25 серпня Енергодар вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи – внаслідок ворожих обстрілів місто було повністю без світла та води.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 186-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Джерело: Дмитро Орлов

Фото: Дмитро Орлов