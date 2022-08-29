Енергодар обстріляно: горять припарковані авто та будівлі
В Енергодарі третій і п’ятий мікрорайони опинились під обстрілами російських військових.
Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.
Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.
В сусідніх будинках місцями вибило шибки. Є займання припаркованих у подвір’ї авто.
– Вони провокують та намагаються шантажувати світ. Обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують “відповідь” по Енергодару, хоча ведуть вогонь самостійно. Росія – держава-спонсор тероризму. Ядерний шантаж не має залишатися без відповіді, – написав у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Нагадаємо, що 25 серпня Енергодар вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи – внаслідок ворожих обстрілів місто було повністю без світла та води.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 186-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Джерело: Дмитро Орлов
Фото: Дмитро Орлов