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Факты / Украина

В Запорожье после удара РФ пострадало 9 многоэтажек и 40 частных домов

Анастасия Гевко, редактор ленты
В Запорожье после удара РФ пострадало 9 многоэтажек и 40 частных домов

От ночного вражеского удара в Запорожье пострадали 9 многоэтажных и 40 частных домов, сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram.

Он уточнил, что два из десятков пострадавших частных домов, к сожалению, разрушены полностью.

В многоэтажных домах из-за взрывной волны выбило стекла и разрушило оконные рамы в квартирах и на лестничных клетках.

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– Городские коммунальщики установили уровень повреждений и выдали жителям пострадавших домов пленку для закрытия разрушений. Завтра в постройках начнутся восстановительные работы, – сообщил он.

Секретарь призвал запорожцев не пренебрегать уведомлениями о воздушной тревоге.

– Мы имеем дело с подлым и коварным агрессором, которому безразлична жизнь гражданских людей. Поэтому не теряйте бдительности и во время тревоги обязательно идите в безопасные места, – резюмировал Куртев.

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