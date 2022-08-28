У Запоріжжі після удару РФ постраждало 9 багатоповерхівок та 40 приватних будинків

Серпень, 28 в 17:54

Від нічного ворожого удару у Запоріжжі постраждали 9 багатоповерхових та 40 приватних будинків, повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

Він уточнив, що два з десятків постраждалих приватних будинків, на жаль, зруйновані повністю.

У багатоповерхових будинках через вибухову хвилю вибило шибки та зруйнувало віконні рами у квартирах та на сходових клітках.

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– Міські комунальники встановили рівень ушкоджень та видали мешканцям постраждалих будинків плівку для закриття руйнувань. Завтра у будівлях розпочнуться відновлювальні роботи, – повідомив він.

Секретар закликав запорожців не нехтувати повідомленнями про повітряну тривогу.