У Запоріжжі після удару РФ постраждало 9 багатоповерхівок та 40 приватних будинків
Від нічного ворожого удару у Запоріжжі постраждали 9 багатоповерхових та 40 приватних будинків, повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.
Він уточнив, що два з десятків постраждалих приватних будинків, на жаль, зруйновані повністю.
У багатоповерхових будинках через вибухову хвилю вибило шибки та зруйнувало віконні рами у квартирах та на сходових клітках.
– Міські комунальники встановили рівень ушкоджень та видали мешканцям постраждалих будинків плівку для закриття руйнувань. Завтра у будівлях розпочнуться відновлювальні роботи, – повідомив він.
Секретар закликав запорожців не нехтувати повідомленнями про повітряну тривогу.
– Ми маємо справу з підлим та підступним агресором, якому байдуже життя громадянських людей. Тому не втрачайте пильності та під час тривоги обов’язково йдіть у безпечні місця, – резюмував Куртєв.