Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Запоріжжі після удару РФ постраждало 9 багатоповерхівок та 40 приватних будинків

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
У Запоріжжі після удару РФ постраждало 9 багатоповерхівок та 40 приватних будинків

Від нічного ворожого удару у Запоріжжі постраждали 9 багатоповерхових та 40 приватних будинків, повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram.

Він уточнив, що два з десятків постраждалих приватних будинків, на жаль, зруйновані повністю.

У багатоповерхових будинках через вибухову хвилю вибило шибки та зруйнувало віконні рами у квартирах та на сходових клітках.

Зараз дивляться

– Міські комунальники встановили рівень ушкоджень та видали мешканцям постраждалих будинків плівку для закриття руйнувань. Завтра у будівлях розпочнуться відновлювальні роботи, – повідомив він.

Секретар закликав запорожців не нехтувати повідомленнями про повітряну тривогу.

– Ми маємо справу з підлим та підступним агресором, якому байдуже життя громадянських людей. Тому не втрачайте пильності та під час тривоги обов’язково йдіть у безпечні місця, – резюмував Куртєв.

Читайте
Окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури у двох районах Запоріжжя

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка