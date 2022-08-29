Август, 29 в 10:01

29 августа российские войска обстреляли три района Днепропетровской области – Никопольский, Синельниковский и Днепровский.

В Никопольском районе под обстрел попали Никополь, Марганец и Червоногригорьевская община.

По предварительной информации от руководителя областной военной администрации Валентина Резниченко, люди не пострадали.

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В Червоногригорьевке повреждены 15 домов, предприятие, храм, линии электропередач.

В Никополе без света осталось 2 600 семей. Электрики уже работают над восстановлением электричества.

В Марганце областные власти еще выясняют масштабы разрушений.

Утром россияне направили ракеты на Синельниковский и Днепровский районы.

В Покровской общине пожарные укрощают пламя, что вспыхнуло после обстрела.

В настоящее время уточняется информация о погибших и пострадавших.

Пока не известны масштабы разрушений в Любимовской общине, где ракета попала в дачный массив.

По состоянию на 29 августа возросло количество пострадавших из-за обстрела Никополя накануне вечером.

Так, в больницу в тяжелом состоянии госпитализирован еще один мужчина.

Таким образом вражеская атака на Никополь 28 августа унесла жизнь одного человека. Еще пятеро ранены.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко