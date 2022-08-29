2 600 семей без света: россияне обстреляли Днепропетровскую область
29 августа российские войска обстреляли три района Днепропетровской области – Никопольский, Синельниковский и Днепровский.
В Никопольском районе под обстрел попали Никополь, Марганец и Червоногригорьевская община.
По предварительной информации от руководителя областной военной администрации Валентина Резниченко, люди не пострадали.
В Червоногригорьевке повреждены 15 домов, предприятие, храм, линии электропередач.
В Никополе без света осталось 2 600 семей. Электрики уже работают над восстановлением электричества.
В Марганце областные власти еще выясняют масштабы разрушений.
Утром россияне направили ракеты на Синельниковский и Днепровский районы.
В Покровской общине пожарные укрощают пламя, что вспыхнуло после обстрела.
В настоящее время уточняется информация о погибших и пострадавших.
Пока не известны масштабы разрушений в Любимовской общине, где ракета попала в дачный массив.
По состоянию на 29 августа возросло количество пострадавших из-за обстрела Никополя накануне вечером.
Так, в больницу в тяжелом состоянии госпитализирован еще один мужчина.
Таким образом вражеская атака на Никополь 28 августа унесла жизнь одного человека. Еще пятеро ранены.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко