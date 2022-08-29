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Факти / Україна

2 600 сімей без світла: росіяни обстріляли Дніпропетровщину

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
2 600 сімей без світла: росіяни обстріляли Дніпропетровщину

29 серпня російські війська обстріляли три райони Дніпропетровської області – Нікопольський, Синельниківський та Дніпровський.

У Нікопольському районі під обстріл потрапили Нікополь, Марганець та Червоногригорівська громада.

За попередньою інформацією від керівника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, люди не постраждали.

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У Червоногригорівці пошкоджено 15 будинків, підприємство, храм, лінії електропередач.

У Нікополі без світла залишились 2 600 сімей. Електрики уже працюють над відновленням електрики.

У Марганці обласна влада ще з’ясовує масштаби руйнацій.

Уранці росіяни скерували ракети на Синельниківський та Дніпровський райони.

У Покровській громаді вогнеборці приборкують полум’я, що спалахнуло після обстрілу.

Нині уточнюється інформація про загиблих і постраждалих.

Поки не відомі масштаби руйнувань у Любимівській громаді, де ракета поцілила в дачний масив.

Станом на 29 серпня зросла кількість постраждалих через обстріл Нікополя напередодні увечері.

Так, до лікарні у важкому стані госпіталізовано ще одного чоловіка.

Таким чином ворожа атака на Нікополь 28 серпня забрала життя однієї людини. Ще п’ятеро поранені.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 187-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

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