2 600 сімей без світла: росіяни обстріляли Дніпропетровщину
29 серпня російські війська обстріляли три райони Дніпропетровської області – Нікопольський, Синельниківський та Дніпровський.
У Нікопольському районі під обстріл потрапили Нікополь, Марганець та Червоногригорівська громада.
За попередньою інформацією від керівника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, люди не постраждали.
У Червоногригорівці пошкоджено 15 будинків, підприємство, храм, лінії електропередач.
У Нікополі без світла залишились 2 600 сімей. Електрики уже працюють над відновленням електрики.
У Марганці обласна влада ще з’ясовує масштаби руйнацій.
Уранці росіяни скерували ракети на Синельниківський та Дніпровський райони.
У Покровській громаді вогнеборці приборкують полум’я, що спалахнуло після обстрілу.
Нині уточнюється інформація про загиблих і постраждалих.
Поки не відомі масштаби руйнувань у Любимівській громаді, де ракета поцілила в дачний масив.
Станом на 29 серпня зросла кількість постраждалих через обстріл Нікополя напередодні увечері.
Так, до лікарні у важкому стані госпіталізовано ще одного чоловіка.
Таким чином ворожа атака на Нікополь 28 серпня забрала життя однієї людини. Ще п’ятеро поранені.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 187-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко