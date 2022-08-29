Август, 29 в 12:49

Жена одного из военнослужащих РФ пыталась покончить жизнь самоубийством, чтобы ее мужа вернули с полномасштабной войны в Украине.

Об этом свидетельствует очередной перехват телефонных разговоров оккупантов, обнародованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Во время этого разговора путинский солдат пытался убедить свою жену не совершать попытку самоубийства, поскольку командование его все равно не отпустит с фронта.

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– Меня все равно отсюда не выведут, даже если ты это сделаешь. Все равно не выведут, поверь, им по**й… У нас руководство дурное, — заявил он.

В ответ на это женщина сообщила, что “звонила начальству”, и там заявили, что отпускают военнослужащих в РФ “только 200-м или 300-м”, или же если у солдата кто-то умирает.

В ответ на уговоры оккупанта ничего с собой не делать женщина наконец призналась, что уже “резала себе вены”, и попросила мужа “не ругаться” на нее.

Кроме того, во время этого разговора российский захватчик заявил, что уже “наигрался в войнушку”.

– Тут уже все доходят до такого отчаяния, что скоро пойдут и бросят этому командиру нашего полка гранату в окоп. А он не спешит отсюда выходить, потому что знает, что в Калининграде ему п**да. Потому что руководство флота, Балтийского флота, военачальник этого корпуса открыл против этого Завацкого, командира полка, два уголовных дела, – проинформировал оккупант.

Он признался жене, что выпивает и в состоянии алкогольного опьянения стоит в наряде. На вопрос, что на это говорит командование, оккупант ответил, что ничего, поскольку оно “все прекрасно понимает и знает”.

Ранее украинская разведка публиковала телефонный разговор боевика террористического формирования “ДНР” и его жены о взрывах на военных складах оккупантов. Они обсуждали точные удары ВСУ и признавали, что украинские военные четко понимают, куда следует наносить удар.

Источник: ГУР Минобороны Украины