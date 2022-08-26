Август, 26 в 12:57

Украинская разведка перехватила телефонный разговор боевика террористического формирования “ДНР” и его жены о взрывах на военных складах оккупантов.

Аудиоперехват обнародован на сайте Главного управления разведки Минобороны Украины.

Судя по разговору, путинские солдаты активно обсуждают удары Вооруженных сил Украины по вражеским складам с вооружением и боеприпасами.

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В частности, жена боевика рассказала об одном из таких ударов, в результате которого боеприпасы детонировали около четырех часов. Она обратила внимание на то, что украинские военные четко понимали, куда нужно наносить удар, и очень точно попали.

– В 4:00 утра попали в склад БК между Ашаном и Метро. Это с правой стороны, чуть-чуть ниже трассы. Там же ангары стояли какое-то время, а сейчас там все время был склад БК, там куча военных машин… Короче, детонировало до 8:00 утра. Там несколько прилетов было, прилета четыре, наверное. Ну, четко били, прямо знали, куда бьют, — рассказала она.

Ее муж-боевик согласился, что ВСУ “знали, куда бьют”.

Накануне внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что Вооруженные силы Украины за два месяца (с 28 июня по 23 августа) уничтожили 154 вражеских склада боеприпасов, 91 базу хранения вооружения и военной техники, четыре казармы с личным составом, четыре нефтебазы, восемь командных пунктов, а также пять штабов высшего уровня. Арестович заверил, что за каждый удар по украинскому городу россияне получат ответ.

Ранее советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк объяснял, что военная стратегия Украины заключается в уничтожении материально-технического обеспечения оккупантов и создании хаоса в рядах армии РФ.

Источник: ГУР Минобороны Украины