Серпень, 29 в 12:49

Дружина одного з військовослужбовців РФ намагалась покінчити життя самогубством, щоб її чоловіка повернули з повномасштабної війни в Україні.

Про це свідчить чергове перехоплення телефонних розмов окупантів, оприлюднене Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України.

Під час цієї розмови путінський солдат намагався переконати свою дружину не вчиняти спробу самогубства, оскільки командування його все одно не відпустить із фронту.

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– Мене все одно звідси не виведуть, навіть якщо ти таке зробиш. Все одно не виведуть, повір, їм по**й… У нас керівництво дурне, – заявив він.

У відповідь на це жінка повідомила, що “телефонувала начальству”, і там заявили, що відпускають військовослужбовців до РФ “тільки 200-м або 300-м”, або ж якщо в солдата хтось помирає.

У відповідь на вмовляння окупанта нічого з собою не робити жінка зрештою зізналася, що вже “різала собі вени” та попросила чоловіка “не сваритися” на неї.

Крім того, під час цієї розмови російський загарбник заявив, що вже “награвся у війнушку”.

– Тут уже часом всі доходять до такого відчаю, що скоро підуть і кинуть цьому командиру нашого полку гранату в окоп. А він не поспішає звідси виходити, тому що знає, що в Калінінграді йому п**да. Тому що керівництво флоту, Балтійського флоту, воєначальник цього корпусу відкрив проти цього Завацького, командира полку, дві кримінальні справи, – поінформував окупант.

Він зізнався дружині, що випиває і в стані алкогольного сп’яніння стоїть у наряді. На запитання, що на це каже командування, окупант відповів, що нічого, оскільки воно “все прекрасно розуміє і знає”.

Раніше українська розвідка публікувала телефонну розмову бойовика терористичного формування “ДНР” та його дружини про вибухи на військових складах окупантів. Вони обговорювали влучні удари ЗСУ та визнавали, що українські військові чітко розуміють, куди слід наносити удар.

Джерело: ГУР Міноборони України