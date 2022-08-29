Місія МАГАТЕ сьогодні прибуде до Києва, найближчими днями розпочне роботу на ЗАЕС – МЗС
Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) має прибути до Києва сьогодні, 29 серпня.
Очікується, що найближчими днями експерти розпочнуть роботу на Запорізькій атомній електростанції.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
– Делегація міжнародних атомників вже вирушила з Відня і сьогодні має прибути до Києва. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС найближчими днями, – заявив він.
До складу місії увійшли 14 міжнародних експертів, а очолює її – генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Зазначається, що місія МАГАТЕ в Україні сфокусується на трьох завданнях:
- фізичний захист;
- ядерна безпека;
- гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.
– Позиція України чітка: окупація Запорізької АЕС зі сторони російських військ та завезення на її територію великої кількості військової техніки і боєприпасів в порушення всіх міжнародних правил наражають атомну станцію на екстремальну небезпеку, зокрема провокування ядерного інциденту, – додав Ніконенко.
Нагадаємо, що гарантії безпеки для візиту місії на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС представники МАГАТЕ отримали 26 серпня.
Напередодні Запорізьку АЕС вперше в історії було повністю відключено від енергомережі.
Фото: Рафаель Маріано Гроссі