Серпень, 29 в 20:01

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) має прибути до Києва сьогодні, 29 серпня.

Очікується, що найближчими днями експерти розпочнуть роботу на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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– Делегація міжнародних атомників вже вирушила з Відня і сьогодні має прибути до Києва. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС найближчими днями, – заявив він.

До складу місії увійшли 14 міжнародних експертів, а очолює її – генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Зазначається, що місія МАГАТЕ в Україні сфокусується на трьох завданнях:

фізичний захист;

ядерна безпека;

гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

– Позиція України чітка: окупація Запорізької АЕС зі сторони російських військ та завезення на її територію великої кількості військової техніки і боєприпасів в порушення всіх міжнародних правил наражають атомну станцію на екстремальну небезпеку, зокрема провокування ядерного інциденту, – додав Ніконенко.

Нагадаємо, що гарантії безпеки для візиту місії на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС представники МАГАТЕ отримали 26 серпня.

Напередодні Запорізьку АЕС вперше в історії було повністю відключено від енергомережі.

Фото: Рафаель Маріано Гроссі