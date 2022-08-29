РФ обстреляла кассетными боеприпасами дома в Харькове. Есть раненый
С шести утра 29 августа российские войска обстреливали кассетными боеприпасами Киевский район Харькова.
Обновлено в 08:55. Обстрелом повреждены жилые дома.
– Ранения получил 77-летний мужчина, – сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.
Обновлено в 07:28. В семь утра городской глава областного центра Игорь Терехов отметил, что оккупанты попали “кассетниками” по частному сектору Киевского района.
На то время информации о жертвах или пострадавших еще не было.
Напомним, что в шесть утра 29 августа в Харькове, через полчаса после отмены воздушной тревоги, раздались взрывы.
Сработали сирены уже в 06:23.
Накануне около 20:00 российские оккупанты двумя ракетными ударами частично разрушили административные здания в центре Харькова.
Кроме того, 28 августа россияне повредили жилые дома и хозяйственные постройки в Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах области.
В больницы госпитализировали двух пострадавших – из Харьковского и Богодуховского районов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Игорь Терехов