Август, 29 в 8:55

С шести утра 29 августа российские войска обстреливали кассетными боеприпасами Киевский район Харькова.

Обновлено в 08:55. Обстрелом повреждены жилые дома.

– Ранения получил 77-летний мужчина, – сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

Обновлено в 07:28. В семь утра городской глава областного центра Игорь Терехов отметил, что оккупанты попали “кассетниками” по частному сектору Киевского района.

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На то время информации о жертвах или пострадавших еще не было.

Напомним, что в шесть утра 29 августа в Харькове, через полчаса после отмены воздушной тревоги, раздались взрывы.

Сработали сирены уже в 06:23.

Накануне около 20:00 российские оккупанты двумя ракетными ударами частично разрушили административные здания в центре Харькова.

Кроме того, 28 августа россияне повредили жилые дома и хозяйственные постройки в Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах области.

В больницы госпитализировали двух пострадавших – из Харьковского и Богодуховского районов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Терехов