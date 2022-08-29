Після відбою повітряної тривоги: у Харкові лунають вибухи
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Уранці 29 серпня в Харкові чутно вибухи.
Потужні звуки, за свідченнями очевидців, пролунали о шостій ранку.
На момент, коли люди в обласному центрі почули вибухи, уже пів години, як була скасована повітряна тривога.
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Дозволили місцевим жителям залишити укриття о 05:31.
На момент вибухів повітряна тривога була оголошена лише в Луганській області, де її не скасовують із 4 квітня.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 187-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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