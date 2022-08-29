Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Після відбою повітряної тривоги: у Харкові лунають вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Після відбою повітряної тривоги: у Харкові лунають вибухи
Фото: Depositphotos

Уранці 29 серпня в Харкові чутно вибухи.

Потужні звуки, за свідченнями очевидців, пролунали о шостій ранку.

На момент, коли люди в обласному центрі почули вибухи, уже пів години, як була скасована повітряна тривога.

Зараз дивляться

Дозволили місцевим жителям залишити укриття о 05:31.

На момент вибухів повітряна тривога була оголошена лише в Луганській області, де її не скасовують із 4 квітня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 187-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка