Оккупанты обстреливают центр Николаева и жилые дома, есть жертвы
Днем 29 августа в Николаеве прогремели мощные взрывы. Информацию подтвердил мэр города Александр Сенкевич.
Обновлено 16.30. Есть попадания в жилые дома и учебные заведения.
Известно о 2 погибших и 5 раненых. На местах работают спасательные, аварийные службы и коммунальщики.
Сенкевич призвал жителей Николаева быть максимально осторожными и не выходить на улицу без необходимости.
На территории области была объявлена воздушная тревога, которая началась в 15:21 и завершилась в 17:29 (опасность продолжалась 2 часа 9 минут).
Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что оккупанты “плотно обстреливают центр города”, а также жилые дома.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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