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Факты / Украина

Оккупанты обстреливают центр Николаева и жилые дома, есть жертвы

Валентина Чорна, редактор ленты
Оккупанты обстреливают центр Николаева и жилые дома, есть жертвы

Днем 29 августа в Николаеве прогремели мощные взрывы. Информацию подтвердил мэр города Александр Сенкевич.

Обновлено 16.30. Есть попадания в жилые дома и учебные заведения.

Известно о 2 погибших и 5 раненых. На местах работают спасательные, аварийные службы и коммунальщики.

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Сенкевич призвал жителей Николаева быть максимально осторожными и не выходить на улицу без необходимости.

На территории области была объявлена воздушная тревога, которая началась в 15:21 и завершилась в 17:29 (опасность продолжалась 2 часа 9 минут).

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что оккупанты “плотно обстреливают центр города”, а также жилые дома.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 187-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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