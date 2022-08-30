Обстріл центру Харкова: кількість жертв та постраждалих стрімко збільшується
Близько 10:00 30 серпня російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова.
Оновлено о 10:46. На цю хвилину унаслідок обстрілу загинули п’ятеро та дістали поранення семеро людей.
Оновлено о 10:39. До міського голови Харкова Ігоря Терехова надійшла інформація про приліт поряд із п’ятиповерховим житловим будинком у центрі міста.
Є також дані про влучання в один із дошкільних навчальних закладів.
Оновлено о 10:33. Загинули щонайменше чотири людини, ще четверо поранені.
Інформація уточнюється.
Оновлено о 10:25. Ігор Терехов повідомляє про щонайменше вісім прильотів унаслідок артилерійського обстрілу центральної частини міста.
– Досить великий квадрат. Поки що знаємо про пожежу в одному з найбільш улюблених місць відпочинку харків’ян.
Прилетіло й до ще одного місця відпочинку – там вибиті вікна в навколишніх будинках, – зазначив мер Харкова.
Оновлено о 10:20. За словами керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, в обласному центрі є руйнування.
Очільник області закликав людей залишатись в укриттях через імовірність нових прильотів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.
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