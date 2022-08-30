Обстріл центру Харкова: кількість жертв та постраждалих стрімко збільшується

Близько 10:00 30 серпня російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова.

Оновлено о 10:46. На цю хвилину унаслідок обстрілу загинули п’ятеро та дістали поранення семеро людей.

Оновлено о 10:39. До міського голови Харкова Ігоря Терехова надійшла інформація про приліт поряд із п’ятиповерховим житловим будинком у центрі міста.

Є також дані про влучання в один із дошкільних навчальних закладів.

Оновлено о 10:33. Загинули щонайменше чотири людини, ще четверо поранені.

Інформація уточнюється.

Оновлено о 10:25. Ігор Терехов повідомляє про щонайменше вісім прильотів унаслідок артилерійського обстрілу центральної частини міста.

– Досить великий квадрат. Поки що знаємо про пожежу в одному з найбільш улюблених місць відпочинку харків’ян.

Прилетіло й до ще одного місця відпочинку – там вибиті вікна в навколишніх будинках, – зазначив мер Харкова.