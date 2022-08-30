На Півдні знищено переправу через Дніпро, яку зводили окупанти

Серпень, 30 в 12:27

У селі Львове Херсонської області знищено переправу через Дніпро.

Інформацію про це підтвердили в Оперативному командуванні Південь 30 серпня.

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За даними ОК Південь, цю переправу через річку зводили російські окупанти.

Нині українська сторона дорозвідує остаточні втрати ворога.

Нагадаємо, напередодні в Оперативному угрупованні військ Каховка повідомили, що українські військові знищили майже всі великі мости на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Маються на увазі Новокаховський та два Антонівські мости – залізничний та автомобільний.

Після ударів Збройних сил України із реактивних артилерійських систем HIMARS там вціліли лише переходи для пішоходів.

Таким чином підрозділи РФ залишилися відрізаними від постачань зброї та підкріплення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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