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Факты / Украина

РФ ночью ударила ракетами по Запорожью

Татьяна Забожко, редактор ленты
Ракета

Ночью 30 августа российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

По предварительной информации, пострадавших нет.

– Пока не зафиксированы значительные разрушения на объектах инфраструктуры.

Продолжается уточнение последствий удара, – сообщил руководитель областной военной администрации Александр Старух.

Глава области призвал людей не пренебрегать правилами воздушной тревоги и не разглашать информацию об обстрелах.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 188-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух

Фото: Воздушное командование Восток

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