Август, 30 в 6:05

Ночью 30 августа российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

По предварительной информации, пострадавших нет.

– Пока не зафиксированы значительные разрушения на объектах инфраструктуры. Продолжается уточнение последствий удара, – сообщил руководитель областной военной администрации Александр Старух.

Глава области призвал людей не пренебрегать правилами воздушной тревоги и не разглашать информацию об обстрелах.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 188-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Старух

Фото: Воздушное командование Восток