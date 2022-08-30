РФ ночью ударила ракетами по Запорожью
Ночью 30 августа российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.
По предварительной информации, пострадавших нет.
– Пока не зафиксированы значительные разрушения на объектах инфраструктуры.
Продолжается уточнение последствий удара, – сообщил руководитель областной военной администрации Александр Старух.
Глава области призвал людей не пренебрегать правилами воздушной тревоги и не разглашать информацию об обстрелах.
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Источник: Александр Старух