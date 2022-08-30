РФ уночі вдарила ракетами по Запоріжжю
Уночі 30 серпня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
– Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури.
Триває уточнення наслідків удару, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.
Очільник області закликав людей не нехтувати правилами повітряної тривоги та не розголошувати інформацію про обстріли.
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Джерело: Олександр Старух