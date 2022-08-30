РФ уночі вдарила ракетами по Запоріжжю

Серпень, 30 в 6:05

Уночі 30 серпня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

– Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури. Триває уточнення наслідків удару, – повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Очільник області закликав людей не нехтувати правилами повітряної тривоги та не розголошувати інформацію про обстріли.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 188-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Старух

Фото: Повітряне командування Схід