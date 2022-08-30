Август, 30 в 10:11

В Херсоне снова раздаются взрывы, но российская сторона говорит, что это работает ПВО.

В СМИ пишут, что в Херсоне после взрывов виден дым в районе авторынка и публикуют соответствующее фото. Сообщается, что там было скопление россиян, поскольку там у оккупантов находился госпиталь и стоянка техники.

Сейчас смотрят

Также есть информация о том, что в городе взорвали машину назначенного Россией в.и.о “начальника дежурной части ГИБДД”.

— В Херсоне на СВУ взорвался автомобиль, в котором находился в.и.о “начальника дежурной части ГИБДД” с женой и 8-летней дочерью, — говорится в сообщении в одном из пабликов.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине читайте в онлайн-трансляции Фактов ICTV.

Фото: Суспільне Херсон