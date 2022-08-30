В Херсоне снова раздаются взрывы — СМИ
В Херсоне снова раздаются взрывы, но российская сторона говорит, что это работает ПВО.
В СМИ пишут, что в Херсоне после взрывов виден дым в районе авторынка и публикуют соответствующее фото. Сообщается, что там было скопление россиян, поскольку там у оккупантов находился госпиталь и стоянка техники.
Также есть информация о том, что в городе взорвали машину назначенного Россией в.и.о “начальника дежурной части ГИБДД”.
— В Херсоне на СВУ взорвался автомобиль, в котором находился в.и.о “начальника дежурной части ГИБДД” с женой и 8-летней дочерью, — говорится в сообщении в одном из пабликов.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Суспільне Херсон