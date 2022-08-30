У Херсоні знов лунають вибухи – ЗМІ
У Херсоні знову лунають вибухи, але російська сторона каже, що це робота ППО.
У ЗМІ пишуть, що у Херсоні після вибухів видно дим в районі авторинку та публікують відповідні фото. Повідомляється, що там було скупчення росіян, оскільки там у окупантів розташовувався госпіталь і стоянка техніки.
Також є інформація про те, що в місті підірвали машину призначеного Росією т.в.о “начальника чергової частини ДІБДР”.
– У Херсоні на СВУ підірвався автомобіль, в якому перебував т.в.о “начальника чергової частини ДІБДР” з дружиною та 8-річною донькою”, – йдеться в повідомленні одного з пабліків.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Суспільне Херсон