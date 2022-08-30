Серпень, 30 в 10:11

У Херсоні знову лунають вибухи, але російська сторона каже, що це робота ППО.

У ЗМІ пишуть, що у Херсоні після вибухів видно дим в районі авторинку та публікують відповідні фото. Повідомляється, що там було скупчення росіян, оскільки там у окупантів розташовувався госпіталь і стоянка техніки.

Зараз дивляться

Також є інформація про те, що в місті підірвали машину призначеного Росією т.в.о “начальника чергової частини ДІБДР”.

– У Херсоні на СВУ підірвався автомобіль, в якому перебував т.в.о “начальника чергової частини ДІБДР” з дружиною та 8-річною донькою”, – йдеться в повідомленні одного з пабліків.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні читайте в онлайн-трансляції Фактів ICTV.

Фото: Суспільне Херсон