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Факты / Украина

Утро в Херсоне. Раздаются взрывы на Антоновском мосту и слышны звуки стрельбы из танков

Малиновская Ангелина, редактор ленты
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Утро в Херсоне. Раздаются взрывы на Антоновском мосту и слышны звуки стрельбы из танков

В Херсоне звучат взрывы.

Также местные СМИ пишут, что в городе уже около часа слышны автоматные очереди и звуки стрельбы из танков.

— На Северном слышны автоматические очереди, будьте осторожны, — пишут местные паблики.

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Кроме того, местные паблики сообщают о взрывах  на Антоновском мосту сегодня около 05.25 утра.

Напомним, что 29 августа, ВСУ пошли в контрнаступление по многим направлениям на юге Украины.

Украинские военные прорвали первую линию обороны войск РФ на Херсонском направлении.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине читайте в онлайн-трансляции Фактов ICTV.

Фото: Хуевый Херсон

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