Утро в Херсоне. Раздаются взрывы на Антоновском мосту и слышны звуки стрельбы из танков
Требует проверки
В Херсоне звучат взрывы.
Также местные СМИ пишут, что в городе уже около часа слышны автоматные очереди и звуки стрельбы из танков.
— На Северном слышны автоматические очереди, будьте осторожны, — пишут местные паблики.
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Кроме того, местные паблики сообщают о взрывах на Антоновском мосту сегодня около 05.25 утра.
Напомним, что 29 августа, ВСУ пошли в контрнаступление по многим направлениям на юге Украины.
Украинские военные прорвали первую линию обороны войск РФ на Херсонском направлении.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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