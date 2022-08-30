Август, 30 в 7:58

В Херсоне звучат взрывы.

Также местные СМИ пишут, что в городе уже около часа слышны автоматные очереди и звуки стрельбы из танков.

— На Северном слышны автоматические очереди, будьте осторожны, — пишут местные паблики.

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Кроме того, местные паблики сообщают о взрывах на Антоновском мосту сегодня около 05.25 утра.

Напомним, что 29 августа, ВСУ пошли в контрнаступление по многим направлениям на юге Украины.

Украинские военные прорвали первую линию обороны войск РФ на Херсонском направлении.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине читайте в онлайн-трансляции Фактов ICTV.

Фото: Хуевый Херсон