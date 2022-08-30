В Одессе раздался взрыв — СМИ
Требует проверки
В Одессе раздается мощный взрыв.
Об этом пишут СМИ.
— Очевидцы сообщают, что в городе было очень громко. В небе виднеется след от ПВО, — говорится в сообщении.
Известно, что тревога объявлена не была.
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Официального подтверждения информации пока не было.
Напомним, что 31 июля по территории одной из общин Одесского района нанесли ракетный удар. Зафиксировано попадание в карьер.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 188-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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