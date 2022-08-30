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Факты / Украина

В Одессе раздался взрыв — СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
В Одессе раздался взрыв — СМИ

В Одессе раздается мощный взрыв.

Об этом пишут СМИ.

— Очевидцы сообщают, что в городе было очень громко. В небе виднеется след от ПВО, — говорится в сообщении.

Известно, что тревога объявлена не была.

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Официального подтверждения информации пока не было.

Напомним, что 31 июля по территории одной из общин Одесского района нанесли ракетный удар. Зафиксировано попадание в карьер.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 188-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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